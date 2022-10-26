Бочкарёв: Пять крупнейших клиник Москвы оснастят системами «умной» эксплуатации
Систему «умной» эксплуатации внедрят на пяти строящихся крупных медицинских комплексах российской столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, данное информационное решение позволяет оптимизировать затраты на техническое обеспечение помещений, планирование ресурсов и материалов.
Системы «умной» эксплуатации появятся в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Московском клиническом научном центре им. Логинова, городской клинической больнице им. Боткина, больнице № 15 им. Филатова, Инфекционной клинической больнице №1.
«Уже сейчас система «умной» эксплуатации активно и эффективно применяется на ряде объектов, например, в комплексе зданий Международного медицинского кластера, Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках. Например, такая система позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях, экономить свет», - отметил Андрей Бочкарёв.
В клиниках будет смонтирован продукт Explo-IT от российской ИТ-компании Gaskar Group (входит в контур Amethyst Group). Как рассказал её основатель и генеральный директор Игорь Афанасьев, внедрение этой системы позволит оптимизировать затраты на закупки и контролировать исполнение бюджета.
В частности, затраты на материально-технические обеспечение сокращаются на 20%, а расходы на внеплановое обслуживание – в полтора раза. В результате, срок службы инженерного оборудования вырастет на 15%.
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