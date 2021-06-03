Bloomberg: Microsoft представит новую версию Windows 24 июня

Американская корпорация Microsoft 24 июня представит новую версию операционной системы Windows, сообщает Bloomberg, ссылаясь на приглашение на презентацию.

Обновление Windows 10 лишило пользователей доступа к Сети

Операционная система представляет собой одно из «самых значительных» изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В новой Windows обновлен дизайн, предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Выход новой версии операционной системы на рынок ожидается предстоящей осенью.

Ранее стало известно, что системное обновление Windows 10 привело к неполадкам в системе, сообщило издание Windows Latest.

Пользователи пожаловались на сбои в работе операционной системы от Microsoft после установки драйвера AMD версии 9.3.0.221, который распространялся через «Центр обновления Windows».

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