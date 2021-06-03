Bloomberg: Microsoft представит новую версию Windows 24 июня

Операционная система представляет собой одно из «самых значительных» изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В новой Windows обновлен дизайн, предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Выход новой версии операционной системы на рынок ожидается предстоящей осенью.

Ранее стало известно, что системное обновление Windows 10 привело к неполадкам в системе, сообщило издание Windows Latest.

Пользователи пожаловались на сбои в работе операционной системы от Microsoft после установки драйвера AMD версии 9.3.0.221, который распространялся через «Центр обновления Windows».

