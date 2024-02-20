«Без контента и поддержки»: Почему россияне не станут покупать PlayStation 5 Pro
Снижение прогнозов по продажам консолей со стороны Sony может быть связано с потерей российского рынка, заявил НСН Михаил Пименов.
Игровая приставка PlayStation 5 Pro не будет востребована у россиян, однако на новинку Sony могут обратить внимание пользователи, которые ранее не пользовались консолями прошлых поколений, сообщил в интервью НСН эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета "Синергия" Михаил Пименов.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Sony намерена выпустить PlayStation 5 Pro в 2024 году. Такое решение в компании приняли на фоне недостаточно высоких финансовых результатов. Ранее Sony снизила прогнозы продаж PlayStation 5 за финансовый год, заканчивающийся в марте, с 25 миллионов до 21 миллиона консолей. По словам Пименова, эту тенденцию можно отчасти объяснить тем, что Sony потеряла российский рынок.
«Потери вполне могут быть связаны с потерей российского рынка, он был довольно крупным. Российское представительство PlayStation поддерживало все эксклюзивные релизы рекламными кампаниями, различными акциями по тематическим дням. Сейчас этого нет, как и официальной поддержки», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что новая версия консоли вряд ли заинтересует россиян, поскольку с официальным уходом компании геймеры столкнулись с трудностями ее эксплуатации.
«На мой взгляд, новая консоль вряд ли будет востребована у россиян. По техническим характеристикам она не сильно отличается от прошлого выпуска. На нее могут обратить внимание те, у кого нет предыдущей версии. Остальных от покупки остановит не цена, а сложность доступа к контенту. Многие все чаще обращают внимание на аналоговую дистрибьюцию, поскольку чтобы пользоваться цифровой, нужно осуществить ряд действий. Среди них смена региона и манипуляции с аккаунтами. При этом возникает сложность пополнения. Людям стало сложнее пользоваться консолями. Скорее всего приставка попадет в Россию благодаря «серым поставкам», официально на данный момент Sony не занимается каким-либо обеспечением по нашей стране», - резюмировал Пименов.
Ранее сообщалось, что рынок игровых консолей в России за 11 месяцев 2023 года вырос в количественном отношении почти в два раза. Количество проданных устройств составило больше миллиона экземпляров, при этом приставки PlayStation, Xbox и Nintendo обеспечили порядка 35% от общего числа. Общая цена проданных консолей составила 18 миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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