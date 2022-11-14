Автовладельцы смогут предъявлять водительское удостоверение через «ВКонтакте»
Госуслуги запускают тестовую версию мини-приложения «Авто» в социальной сети «ВКонтакте». Она позволит предъявлять электронное водительское удостоверение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.
«С его помощью можно предъявлять сотрудникам ГИБДД электронное водительское удостоверение», - говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в приложение «ВКонтакте», затем во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги» и выбрать раздел «Авто». После авторизации на Госуслугах произойдет автоматический возврат на портал.
В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения.
«Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети», - отмечают в министерстве.
Также в мини-приложении работает большинство функций «Госуслуг Авто». Помимо электронного водительского удостоверения, можно предъявить электронный СТС, передать права управления транспортным средством другому водителю или отозвать их и просмотреть документы на автомобиль.
«Электронные права и СТС сформируются в виде QR-кода, который сотрудник ГИБДД считает специальным устройством. Права отображаются как 3 сменяющих друг друга QR-кода, для корректного распознавания инспектор должен отсканировать их все» - отметили в Минцифры.
В настоящее время сервис работает в режиме опытной эксплуатации, поэтому инспектор вправе попросить оригиналы водительского удостоверения и СТС, добавили там. Ранее глава VK Владимир Кириенко сообщал о том, что холдинг запустит сервис записи на прием к врачу и мини-апп для автовладельцев, которые будут интегрированы с порталом Госуслуг.
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