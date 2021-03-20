Астрономическая весна наступит в Северном полушарии Земли 20 марта
Астрономическая весна в Северном полушарии наступит 20 марта, в День весеннего равноденствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Как отметили представители планетария, Солнце пересечет экватор в субботу в 12:37 по московскому времени, и в Северное полушарие планеты придет астрономическая весна, а в Южное — осень.
В Московском планетарии пояснили, что на широте столицы продолжительность дня за март увеличится от 10 часов 46 минут до 13 часов 5 минут. При этом высота Солнца в полдень изменится с 26 до 38 градусов.
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