Астрономическая весна наступит в Северном полушарии Земли 20 марта

Астрономическая весна в Северном полушарии наступит 20 марта, в День весеннего равноденствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Как отметили представители планетария, Солнце пересечет экватор в субботу в 12:37 по московскому времени, и в Северное полушарие планеты придет астрономическая весна, а в Южное — осень.

В Московском планетарии пояснили, что на широте столицы продолжительность дня за март увеличится от 10 часов 46 минут до 13 часов 5 минут. При этом высота Солнца в полдень изменится с 26 до 38 градусов.

