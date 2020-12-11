AstraZeneca объявила о сотрудничестве с разработчиками вакцины «Спутник V»

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что рассматривает возможность оценки гетерологичных комбинаций различных вакцин, сообщает пресс-служба компании.

Организация, работающая над вакциной от коронавируса, будет сотрудничать с отраслевыми партнёрами, правительствами и научно-исследовательскими учреждениями по всему миру.

В частности, AstraZeneca приняла предложение российского Научно-исследовательского института имени Гамалеи, вместе с которым будет изучать возможности комбинировать препараты на основе аденовируса, говорится в сообщении компании.

В AstraZeneca отметили, что возможность комбинировать разные вакцины против COVID-19 будет полезна не только для улучшения защиты, но и сделать препарат более доступным. Кроме того, объединение вакцин может привести к повышению иммунитета в течение более длительного времени.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи порекомендовали коллегам изучить сочетание препарата AstraZeneca и российского «Спутника V», «чтобы повысить эффективность».

