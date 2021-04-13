Арестован профессор МФТИ, подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене, сооб﻿щает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Голубкина арестовали на два месяца, до 12 июня. Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

По данным источника ТАСС, Голубкин является сотрудником Московского физико-технического института (МФТИ).

Отмечается, что ранее по подозрению в госизмене был арестован еще один физик Анатолий Губанов, который работает по совместительству в МФТИ, где читает курс по «практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов».

При этом Голубкин оказался коллегой и соавтором научной статьи физика Губанова.

Источник отметил, что уголовные дела о госизмене Голубкина и Губанова не связаны между собой.

Как указано на сайте вуза, Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

