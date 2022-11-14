Apple разрабатывает 3D-мир для гарнитуры смешанной реальности

Американская компания Apple создает VR-видеосервис с 3D-контентом для своей гарнитуры смешанной реальности. Устройство, как правило очки, позволяющее одновременно видеть и реальный мир, и графику. Об этом сообщает агентство Bloomberg, изучившее списки вакансий компании.

Для создания своей 3D-вселенной Apple ищет разработчика программного обеспечения с опытом работы с визуальными эффектами, инженеров, которые умеют пользоваться инструментами для создания виртуальной и дополненной реальности, а также программиста, который поможет подключить к процессу искусственный интеллект.

Будущая гарнитура будет оснащена чипом M2, а также более чем 10 камерами. ИХ Apple планирует поместить как снаружи, так и внутри устройства. Также компания намерена установить дисплеи с самым высоким разрешением, когда‑либо представленным на рынке VR-гарнитур.

В проекте, работать гаджет будет на базе новой операционной системы RealityOS, ее должны завершить к следующему году. Ожидается, что гарнитура получит название Reality Pro или Reality One, так как летом Apple подала заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Гарнитура будет стоить, предположительно, от 2000 до 3000 долларов. О датах ее появления в продаже пока нет информации.

