Apple осенью проведет дополнительную презентацию

Компания Apple может провести две осенние презентации своих продуктов. Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер Марк Гурман.

Он заявил, что на текущую осень запланированы два мероприятия. На первом будут презентованы новые iPhone, на втором - компьютеры Mac и планшеты iPad. Аналогичным образом Apple презентовала свои продукты в прошлом году. Тогда в сентябре публике продемонстрировали новое поколение Apple Watch, а в ноябре Apple показали обновленные Mac mini, MacBook Air и MacBook Pro.

Первая осенняя презентация Apple начнется сегодня, 14 сентября в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что помимо нового поколения iPhone будут анонсированы часы Apple Watch 7.

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Фото: pixabay.com/ 3005398
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