В сербском Мечавнике завершился VII фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC, организованный режиссером Эмиром Кустурицей при поддержке компании «Газпром нефть». В течение трех дней учащиеся музыкальных школ и академий из России, Сербии и Белоруссии состязались в мастерстве исполнения русской классической музыки.

Главный приз фестиваля – Золотую матрешку в младшей возрастной группе 13-17 лет завоевал Валерий Макаров из Самары. Серебряная матрешка досталась Александру Тяну из Санкт-Петербурга, а бронзу вручили Мирославу Батальонку из Минска.

Среди участников возрастной группы 17 - 25 лет лучшим стал Михайло Живойинович из Восточного Сараево. Серебряной матрешки удостоена Анастасия Михновец из Минска, бронзовую матрешку получила Анна Савкина из Москвы.

В числе звезд классической музыки, выступивших в вечерних концертах Kustendorf CLASSIC-2019, - альтист и дирижер Юрий Башмет. Выдающийся баритон Мариинского театра Василий Герелло исполнил старинные русские романсы и неаполитанские песни.

По словам Юрия Башмета, он попал в рай для музыкантов.

«Мне очень понравилось и место проведения фестиваля, и его атмосфера. Я бы назвал это маленьким раем для музыкантов. Повсюду звучит музыка, совсем юные музыканты играют Шуберта, Шопена, Листа, собственные сочинения. Очень теплые, дружеские отношения между людьми», - рассказал музыкант.

Фестиваль закрылся большим гала-концертом звезд мировой классической сцены: виолончелиста, народного артиста Армении Нарека Ахназаряна, баритона «Мариинки» Ефима Завального, скрипача, основателя кроссовер-оркестра Almazian Symphony Хачатура Алмазяна.

Музыкальный фестиваль русской музыки Kustendorf CLASSIC (до 2018 года «Большой») под руководством Эмира Кустурицы проводится в деревне Дрвенград (другое название Мечавник) с 2013 года.

