Знаменитости поздравят Радио JAZZ c 5-летием премии «Все цвета джаза»

25 мая многие знаменитости придут поздравить Радио JAZZ 89.1 FM с 5-летием премии «Все цвета джаза», которая впервые пройдет в формате фестиваля на открытом воздухе в Саду «Эрмитаж». Субботний вечер под открытым небом обещает быть поистине звёздным. Посетить премию запланировали Анатолий Кролл, Виктор Добронравов, Александр Домогаров, Екатерина Гордон, Ольга Тумайкина, Маргарита Позоян, Елена Борщёва, Марина Кравец, Анна Калашникова, Алиса Салтыкова, Влад Лисовец, Алексей Учитель, Дина Гарипова, Сергей Жилин и многие другие.

«В субботу мы впервые соберем под открытым небом фестиваля селебрити, свободомыслящих людей, любителей джаза, поклонников виниловой культуры, любителей гольфа, живописи и не только. Здесь каждый сможет найти что-то интересное! В течение дня выступят Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, Вадим Эйленкриг, Authentic Light Orchestra, Secret Atelier, Оркестр Петра Востокова и многие другие», — рассказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселёва.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год — самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки — будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM.

Ведущими вечера выступят писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

