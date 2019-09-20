Знаменитая певица умерла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умерла народная артистка СССР Ирина Богачёва. Об этом с прискорбием сообщила администрация консерватории Северной столицы, передает RT. Заслуженной оперной певице было 80 лет.

Ирина Богачева за свою жизнь, помимо народной артистки СССР, становилась лауреатом Государственной премии Советского Союза, кавалером орденов «За заслуги перед отечеством», лауреатом премии «Золотая маска».

Как отмечают argumenti.ru, Богачева вела активную концертную деятельность, много пела с оркестром и фортепианным сопровождением. Певица исполнила около 30 ролей на сцене Мариинского театра. Одна из самых известных последних её ролей - графиня в «Пиковой даме».

О дате и месте прощания с Ириной Богачёвой будет объявлено позднее.

