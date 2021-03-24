«Жара» в Atlantic Records. Лейбл купил Warner Music Group

Сегодня стало известно о покупке лейбла Zhara Music глобальной сетью Warner Music Group. В результате сделки Zhara Music проведет ребрендинг и станет Atlantic Records Russia, что позволит компании продолжить свою работу уже в составе Warner Music Group.

Артисты, подписанные Zhara Music, останутся у корпорации, но уже под вывеской Atlantic Records Russia.

Каталог лейбла «Жара» включает в себя таких артистов, как HammAli & Navai, Зомб, Моргенштерн, Слава Марлоу, Rauf & Faik, Jony, Elman, Andro, Gafur (Raava Music), ЛСП, Idris&Leos и Dava.

Компания Zhara Music была основана бизнесменами и музыкантами Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым. Сообщается, что Бахтияр Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве генерального продюсера, сохранив при этом свою преданную группу специалистов A&R и маркетинга в отдельном от Warner Music Russia офисе. Эмин Агаларов сосредоточится на своих бизнес-проектах и творчестве, оставаясь одним из ведущих артистов лейбла.

Atlantic Records Russia в этом году планирует выпустить последний альбом HammAli & Navai, новые альбомы Моргенштерна, Idris&Leos, Rauf&Faik, ЛСП, Славы Марлоу, Эмина Агаларова и Jony.



