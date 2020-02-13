«Заточка» стала лауреатом «Чартовой дюжины 2020»

Победителем 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации «Взлом» стала кантри-рэп-дуэт «Заточка». Коллектив вырвал победу в этой категории у групп «МодеМ» и «Гудтамс». Еще два года назад группа «Заточка» на правах молодого подающего надежды коллектива соединила в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки, а уже сейчас она собирает крупные концертные площадки страны.

13 февраля на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит 13-я церемония вручения премии «Чартова дюжина». Станут известны победители в 13 номинациях. Ранее стало известно, что коллектив «Пневмослон» стал победителем в категории «Сайд-проект».







