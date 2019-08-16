«Зарядье» откроет москвичам мир музыки в сентябре

Сентябрь в парке «Зарядье» откроет осенний сезон рядом концертов. НСН знакомит читателей с ближайшими мероприятиями, обещающими собрать весь цвет московских поклонников классической и джазовой музыки.

Так, 9 сентября в 19:00 в Большом зале парка «Зарядье» состоится концерт фортепианного дуэта Алексея Володина и Константина Лифшица. Отметим, что критика не скупится на эпитеты в адрес артистов. Алексея Володина называют «виртуозом и мыслителем», «музыкантом будущего», Константина Лифшица – «утонченным интерпретатором самых сложных произведений».

На следующий день, 10 сентября, в том же зале пройдёт концерт джазового оркестра «Концертгебау» (Нидерланды). Отметим, что оркестр давно стал гордостью знаменитого амстердамского Концертгебау — единственного в мире филармонического зала, имеющего собственный джазовый оркестр. Перед зрителями сыграют 17 первоклассных музыкантов под управлением американского композитора и аранжировщика Денниса Макреля. Начало в 19:00.

25 сентября ценители музыки смогут послушать выступление легендарной Аделы Захарии. Румынская обладательница чистейшего сопрано выйдет на сцену «Зарядья» в сопровождении камерного оркестра «Камерата Зальцбург». Отметим, что репертуар оперной певицы широк, однако особое место в нём занимает творчество Моцарта.

Напомним, накануне московский концертный зал «Зарядье», а также два объекта метрополитена стали победителями конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства 2018 года». Отметим, что «Зарядье» не в первый раз удостаивается высоких оценок: международные награды, в частности, были получены на конкурсе MIPIM Awards-2019 в Каннах.

