YouTube-канал «НАШЕго Радио» получил серебряную кнопку

YouTube-канал «НАШЕ Радио» официально получил серебряную кнопку, сообщили его представители.

Такой наградой видеохостинг отмечает авторов, у которых больше 100 тысяч подписчиков.

Сейчас у канала «НАШЕ», зарегистрированного на YouTube в 2007 году, 103 тысячи подписчиков и более 40 миллионов просмотров видео.

