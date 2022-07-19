YouTube-канал «НАШЕго Радио» получил серебряную кнопку
19 июля 202212:25
YouTube-канал «НАШЕ Радио» официально получил серебряную кнопку, сообщили его представители.
Такой наградой видеохостинг отмечает авторов, у которых больше 100 тысяч подписчиков.
Сейчас у канала «НАШЕ», зарегистрированного на YouTube в 2007 году, 103 тысячи подписчиков и более 40 миллионов просмотров видео.
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19 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru