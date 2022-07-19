YouTube-канал «НАШЕго Радио» получил серебряную кнопку

YouTube-канал «НАШЕ Радио» официально получил серебряную кнопку, сообщили его представители.

Такой наградой видеохостинг отмечает авторов, у которых больше 100 тысяч подписчиков.

Сейчас у канала «НАШЕ», зарегистрированного на YouTube в 2007 году, 103 тысячи подписчиков и более 40 миллионов просмотров видео.

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ФОТО: НАШЕ Радио
ТЕГИ:YoutubeНаше Радио
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