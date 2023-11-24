Вокалистка «Мураками» Вагапова назвала самым жутким свой концерт во Владивостоке
В Владивостоке произошел самый жуткий концерт в моей жизни, рассказала вокалистка «Мураками» Диляра Вагапова, сообщает «Мослента».
По её словам, тогда у группы был другой директор, который решил проверить коллектив и его вокалистку на прочность.
«17 или 18 концертов подряд, разные часовые пояса, разница температур», — отметила Вагапова.
Кроме того, как подчеркнула вокалистка, тогда во Владивостоке было очень холодно и дул холодный ветер.
«В результате этого у меня сел голос и всей группе пришлось петь за меня», - добавила рок-певица.
Ранее группа «Мураками» представила новый сингл «Подруга, жги», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru