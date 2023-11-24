Вокалистка «Мураками» Вагапова назвала самым жутким свой концерт во Владивостоке

По её словам, тогда у группы был другой директор, который решил проверить коллектив и его вокалистку на прочность.

«17 или 18 концертов подряд, разные часовые пояса, разница температур», — отметила Вагапова.

Кроме того, как подчеркнула вокалистка, тогда во Владивостоке было очень холодно и дул холодный ветер.

«В результате этого у меня сел голос и всей группе пришлось петь за меня», - добавила рок-певица.

Ранее группа «Мураками» представила новый сингл «Подруга, жги», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

