Виталий Милушев представил свой новый клип

Победитель музыкальных телевизионных шоу, певец Виталий Милушев презентовал новый клип на композицию «Отели». В нём исполнитель предстает лирическим героем, который переживает тяжелые отношения со своей возлюбленной.

По словам певца, сюжет основан на реальных событиях, которые происходили в его жизни.

«Главный мой посыл был в том, что мы не всегда ценим тех, кто рядом», - подчеркнул Милушев.

Композиция «Отели» появилась на свет при участии команды - SantaSong, чьи хиты исполняют группа «Руки вверх», Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие.

