Виталий Милушев представил свой новый клип
Победитель музыкальных телевизионных шоу, певец Виталий Милушев презентовал новый клип на композицию «Отели». В нём исполнитель предстает лирическим героем, который переживает тяжелые отношения со своей возлюбленной.
По словам певца, сюжет основан на реальных событиях, которые происходили в его жизни.
«Главный мой посыл был в том, что мы не всегда ценим тех, кто рядом», - подчеркнул Милушев.
Композиция «Отели» появилась на свет при участии команды - SantaSong, чьи хиты исполняют группа «Руки вверх», Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие.
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