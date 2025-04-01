Vintskevich & New Art выступят в рамках проекта «Джаз на воде»

Vintskevich & New Art выступят в четверг, 3 апреля, в рамках проекта «Джаз на воде», говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.

В программе прозвучит самая разнообразная музыка: от Кшиштофа Комеды до Майлза Дэвиса, а также авторские композиции. Перед зрителями в этот вечер выступят:

Леонид Винцкевич (рояль) – заслуженный артист РФ, бессменный арт-директор и главный организатор Международного фестиваля «Джазовая провинция».

Николай Винцкевич (саксофоны) – один из самых ярких джазменов молодого поколения, лауреат музыкальных премий.

Вартан Бабаян (барабаны) – перкуссионист и сессионный музыкант, автор музыкального проекта VB Quintet.

Иван Катков (контрабас) - лауреат VII Всероссийского конкурса исполнителей джазовой музыки «Джаз XXI век – Новое поколение».

Владимир Нестеренко (орган, флейта) – один из наиболее интересных представителей Московской джазовой сцены, участник многочисленных джазовых фестивалей.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

