Vintskevich & New Art выступят в рамках проекта «Джаз на воде»
Vintskevich & New Art выступят в четверг, 3 апреля, в рамках проекта «Джаз на воде», говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.
В программе прозвучит самая разнообразная музыка: от Кшиштофа Комеды до Майлза Дэвиса, а также авторские композиции. Перед зрителями в этот вечер выступят:
Леонид Винцкевич (рояль) – заслуженный артист РФ, бессменный арт-директор и главный организатор Международного фестиваля «Джазовая провинция».
Николай Винцкевич (саксофоны) – один из самых ярких джазменов молодого поколения, лауреат музыкальных премий.
Вартан Бабаян (барабаны) – перкуссионист и сессионный музыкант, автор музыкального проекта VB Quintet.
Иван Катков (контрабас) - лауреат VII Всероссийского конкурса исполнителей джазовой музыки «Джаз XXI век – Новое поколение».
Владимир Нестеренко (орган, флейта) – один из наиболее интересных представителей Московской джазовой сцены, участник многочисленных джазовых фестивалей.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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