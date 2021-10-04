«Виниловый октябрь». Слушатели Rock FM 95.2 смогут выиграть пластинки и проигрыватель
Радиостанция Rock FM 95.2 посвятит октябрь виниловым пластинкам, истории о которых начнут звучать в эфире с сегодняшнего дня.
Ведущий Бендер с 4 по 29 октября по будням будет рассказывать об истории винила. При этом речь пойдет не только привычных лонгплеях, миньонах, синглах и сегодняшних событиях в мире грампластинок. Радиослушатели также узнают о «шеллачных дисках» для граммофона, восковых валиках и рентгеновской «музыке на ребрах».
Кроме того, в конце каждого выпуска будут проводиться розыгрыши.
Тот, кто утром и днем первым правильно ответит на вопрос, получит в подарок виниловый альбом.
Правильные ответы на вопросы вечернего выпуска позволят слушателям принять участие в розыгрыше винилового проигрывателя, который будет проходить раз в неделю по пятницам.
Правильные ответы принимаются через форму «значок конверта» на сайте www.rockfm.ru с префиксом «Виниловый октябрь».
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