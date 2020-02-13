Валерий Кипелов стал лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2020»

Валерий Кипелов стал обладателем премии «Чартова дюжина 2020» в категории «Солист». Он не смог лично присутствовать на церемонии, совпавшей с туром группы, но музыкант прислал видеообращение для слушателей «НАШЕго Радио».

За обладание почетным званием в финале сражался также лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров и фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев.

В четверг на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Победители были выбраны общенародным голосованием.

