Валерий Кипелов стал лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2020»
Валерий Кипелов стал обладателем премии «Чартова дюжина 2020» в категории «Солист». Он не смог лично присутствовать на церемонии, совпавшей с туром группы, но музыкант прислал видеообращение для слушателей «НАШЕго Радио».
За обладание почетным званием в финале сражался также лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров и фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев.
В четверг на площадке «ВТБ Арена» в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Победители были выбраны общенародным голосованием.
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