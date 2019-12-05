Вадим Самойлов: Будет приятно начать новый гастрольный год с «Чартовой дюжины»

13 февраля в московской ВТБ Арена Динамо пройдёт XIII ежегодный музыкальный фестиваль «Чартова дюжина». И сегодня организаторы объявили полный состав участников. На сцену выйдут «Пикник», «Горшенев», «Чиж & Со», «Алиса», «Заточка» и Вадим Самойлов. Основатель группы «Агата Кристи» заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал подробности о планах коллектива и ожиданиях от выступления. Подробности – только на НСН.

«Мы только что отъездили огромный тур, посвященный 30-летию группы "Агата Кристи", сыграли все хиты. Будет приятно начать новый гастрольный год с выступления на "Чартовой дюжине". Фестиваль достойный, большой, серьезная рок-премия. Одна из немногих музыкальных премий, которая устояла у нас, в Российской Федерации. Желаю "Чартовой дюжине" процветания, надеюсь еще не раз здесь выступить», - подчеркнул артист.

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