В США отменен 50-й рок-фестиваль Вудсток

В США отменен юбилейный рок-фестиваль Вудсток. Он должен был пройти 16-18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety. Отмечается, что на фестиваль отказались приехать многие музыканты, в том числе Jay-Z, Джон Фогерти, Карлос Сантана, Джон Себастиан, Майли Сайрус, а также группы Dead & Co., Raconteurs и Lumineers.

По данным СМИ, организаторы не смогли получить разрешение на проведение фестиваля в определенном месте.

Впервые Вудсток состоялся в августе 1969 года. На нем выступили Джими Хендрикс, Карлос Сантана, Дженис Джоплин и другие музыканты, ставшие легендами рока. Участники фестиваля тогда активно выступили против войны во Вьетнаме под девизом «Мир. Музыка. Любовь».



