В Симферополе появилось Радио JAZZ FM на частоте 103.1 МГц

Жители Симферополя смогут встретить Новый год с Радио JAZZ FM! Любимая радиостанция уже вещает в регионе на частоте 103.1 МГц. К дружному оркестру городов - Москва, Московская область, Ангарск, Архангельск, Великий Новгород, Димитровград, Ижевск, Томск, Севастополь и Самара - прибавилась 400 тысячная аудитория полуострова Крым.

Неподражаемый «Выход в свет» с Маргаритой Макеевой, знаковые композиции эпохи, новые альбомы «звёзд» современной джазовой сцены, авторский прогноз погоды, актуальные новости, обзоры мировых фестивалей, пятничная программа «Ритм» с Анатолием Айсом, розыгрыши супер-путешествий на далекие острова - всё это и многое другое ждёт в новом сезоне слушателей культовой радиостанции.







