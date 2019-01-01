В Подмосковье пройдет турнир Golf&Jazz

27 июля Радио JAZZ 89.1 FM и гольф-клуб «Форест Хиллс» представляют турнир и светское мероприятие Golf&Jazz. В эти выходные шикарный загородный гольф-клуб вновь соберет ценителей этой королевской игры, чтобы великолепно провести время под красочные джазовые ритмы, получить незабываемые впечатления и просто отдохнуть в удивительной атмосфере.

Дневная и вечерняя программа праздника как всегда насыщенная: с самого утра стартует турнир по гольфу; днем гости смогут совершить экскурсию по полю и получить уроки игры от тренеров «Форест Хиллс», а также принять участие в мастер-классе по живописи от РОФ «Фонд Валентина Серова» и в мастер-классе по флористике.

Вечером победители турнира будут награждены памятными призами и вместе с гостями смогут насладиться праздничным ужином и Гала-концертом, где прозвучат знаменитые композиции от Радио JAZZ 89.1 FM.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

