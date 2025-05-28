В Москве пройдет «Это лето фестиваль»

В столичном саду «Эрмитаж» 31 мая и 1 июня состоится «Это лето фестиваль». Гости мероприятия смогут посетить выступления таких артистов, как Елка, «ХЛЕБ», AFELIA, Женя Ефимова, «Андреграунд», «Комната Культуры», NEMIGA, hehehe, L’One и другие.

Крое того, группа «ЛАУД» представит Loud Boyz Showcase с Тосей Чайкиной, Thomas Mraz, Антохой МС, THE DAWLESS и DJ Stonik1917.

Помимо музыкальной части мероприятия посетителя смогут посетить бренд-сад, ретро-офис, зону пикника и различные мастер-классы от Х5.

В этом году организаторы мероприятия разделят сад на «громкую» и «тихую» зоны - каждая со своими маршрутами, ритмами и смыслами. В «тихой» зоне фестиваля гости смогут отдохнуть от шума, расположившись в чилл-зоне от LoftDesigne. Кроме того, в этой части «Эрмитажа» будет создано целое ольфакторное пространство от парфюмерной студии Flame Moscow. «Яндекс Диск» вместе с художником Кириллом Ашастиным представят арт-объект «Орбита воспоминаний». В свою очередь «Яндекс Пэй» соорудит яркую локацию, где гости фестиваля смогут фотографироваться и просто отдохнуть.

Для детей в рамках фестиваля будет представлена серия творческих занятий от Московского института психоанализа. Юных гостей фестиваля пригласит в гости студия анимационного кино «Мельница». По соседству появится зона от «Святого Источника».

Площадка бренда «Клинский» позволит гостям поиграть в такие игры, как гольф, дженга, рошфор, корнхолл, крестики-нолики, закинь кольцо и другие. Парусное сообщество «Сила ветра» представит на фестивале настоящую гоночную яхту. Для гостей с собаками снова заработает лаунж-зона от Staya.

«Это лето фестиваль» пройдет не только в столице. Так, 14 и 15 июня в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля выступят такие звезды, как The Hatters, Сироткин, Рушана и ZOLOTO.

