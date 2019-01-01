Музыка

Юрий Шевчук: Отмечаю день рождения как Лев Толстой!

16 мая17:10
Георгий Гагарин

Ветеран русского рока рассказал в эфире НСН, как проводит этот день.

16 мая отмечает 62-й день рождения рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В эфире НСН рокер рассказал, что предпочитает шумным мероприятиям уединение на природе.

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«Никак не праздную. Пафос, дни рождения, даты – все это давно уже не интересно. Много в этом ненужного тщеславия и суеты. Я на даче в деревне. С утра встал, траву покосил, как Лев Толстой. Сижу работаю, что-то сочиняю. Это лучшее. Но все звонят, поздравляют, чему, конечно, тоже рад. И вам спасибо большое. Всех обнимаю, всем добра и мира», - сказал музыкант.

Напомним, Юрий Шевчук и группа ДДТ примут участие в фестивале «Нашествие 2019», который пройдет в Большом Завидове с 19 по 21 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Юрий ШевчукДень РожденияДдт

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