Юрий Шевчук: Отмечаю день рождения как Лев Толстой!

«Никак не праздную. Пафос, дни рождения, даты – все это давно уже не интересно. Много в этом ненужного тщеславия и суеты. Я на даче в деревне. С утра встал, траву покосил, как Лев Толстой. Сижу работаю, что-то сочиняю. Это лучшее. Но все звонят, поздравляют, чему, конечно, тоже рад. И вам спасибо большое. Всех обнимаю, всем добра и мира», - сказал музыкант.

Напомним, Юрий Шевчук и группа ДДТ примут участие в фестивале «Нашествие 2019», который пройдет в Большом Завидове с 19 по 21 июля.