Умер участник группы The Jackson Southernaires Хьюи Уильямс

В возрасте 86 лет умер американский певец и участник The Jackson Southernaires Хьюи Уильямс, сообщает радио Hallelujah 95.5.

Известно, что артиста не стало 24 марта, однако причины смерти не уточняются.

Группа The Jackson Southernaires была создана в 1940 году в Миссисипи и существует и сегодня. Коллектив является номинантом премии «Грэмми», кроме того 11 из 30 альбомов группы входили в чат Billboard.

Хьюи Уильямс стал седьмым участником коллектива, уже ушедшим из жизни.

