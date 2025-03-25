Умер участник группы The Jackson Southernaires Хьюи Уильямс
25 марта 202517:29
В возрасте 86 лет умер американский певец и участник The Jackson Southernaires Хьюи Уильямс, сообщает радио Hallelujah 95.5.
Известно, что артиста не стало 24 марта, однако причины смерти не уточняются.
Группа The Jackson Southernaires была создана в 1940 году в Миссисипи и существует и сегодня. Коллектив является номинантом премии «Грэмми», кроме того 11 из 30 альбомов группы входили в чат Billboard.
Хьюи Уильямс стал седьмым участником коллектива, уже ушедшим из жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru