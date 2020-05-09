Умер «отец рока» Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла американский певец, пианист и композитор Литл Ричард. Об этом сообщает Rolling Stone.

Ему было 87 лет.

Литла Ричарда называют «Отцом рока». В 1986 году он одним из первых вошел в Зал славы рок-н-ролла. Он автор самого известного в рок-н-ролле возгласа — «авоп-боп-а-лу-моп-а-лоп-бэм-бум!». СамРичард называл себя «архитектором рок-н-ролла» и «королем рок-н-ролла».

О Ричарде написаны книги и снят фильм.

