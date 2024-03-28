Умер историк джаза Владимир Фейертаг
Заслуженный деятель искусств России, историк джаза Владимир Фейертаг скончался в Санкт-Петербурге на 93 году жизни, передает ТАСС.
Он вошел в историю как крупнейший и самый авторитетный в России историк и популяризатор джаза. Фейертаг преподавал историю джазовой в Ленинградском музыкальном училище начиная с 1976-го.
С 1978 по 1992 годы он был художественным руководителем и ведущим ленинградского джазового фестиваля «Осенние ритмы». В 1990-м музыковед создал Ассоциацию джазовых музыкантов и менеджеров «Интерджаз». Он проводил фестивали «Открытая музыка» и концерты зарубежных исполнителей. Читал лекции о истории джаза.
Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, народный артист России Давид Голощекин назвал Фейертага легендой.
«Это невосполнимая утрата для меня лично и всего джазового мира», — добавил Голощекин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru