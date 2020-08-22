Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

«Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все что между», — цитирует сообщение Lenta.ru.

Напомним, Шерман был участником первого тура Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году. Он заменил гитариста Хиллеля Словака и работал над дебютным альбомом коллектива в 1983 году и второго диска.

