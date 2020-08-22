Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

В США скончался экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте коллектива.

Гитаристу исполнилось 64 года. Причины смерти неизвестны.

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«Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все что между», — цитирует сообщение Lenta.ru.

Напомним, Шерман был участником первого тура Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году. Он заменил гитариста Хиллеля Словака и работал над дебютным альбомом коллектива в 1983 году и второго диска.

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ФОТО: pixabay.com
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