Умер барабанщик группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси

На 71-м году жизни скончался барабанщик рок-группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси из Японии. По данным телеканала NHK, незадолго до смерти музыкант заразился аспирационной пневмонией.

Легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции

Ранее Такахаси сделали операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга.

Барабанщик начал музыкальную карьеру в группе Sadistic Mika Band в 1972 году. Спустя шесть лет вместе с композитором Рюити Сакамото и Харуми Хосоно он создал группу Yellow Magic Orchestra. Коллектив в дальнейшем стал одним из основоположников футуристического техно-попа и существовал до 1984 года. Хит 1978 года «Computer game» был продан в количестве 400 тыс. экземпляров и вошел в топ-20 британского музыкального чарта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияМузыкаМузыкантыСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры