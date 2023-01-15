Умер барабанщик группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси
На 71-м году жизни скончался барабанщик рок-группы Yellow Magic Orchestra Юкихиро Такахаси из Японии. По данным телеканала NHK, незадолго до смерти музыкант заразился аспирационной пневмонией.
Ранее Такахаси сделали операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга.
Барабанщик начал музыкальную карьеру в группе Sadistic Mika Band в 1972 году. Спустя шесть лет вместе с композитором Рюити Сакамото и Харуми Хосоно он создал группу Yellow Magic Orchestra. Коллектив в дальнейшем стал одним из основоположников футуристического техно-попа и существовал до 1984 года. Хит 1978 года «Computer game» был продан в количестве 400 тыс. экземпляров и вошел в топ-20 британского музыкального чарта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- Кинокартина «Чебурашка» собрала максимальную кассу за историю проката в России
- В Белгородской области области ВСУ обстреляли Шебекино
- Увеличилось количество пострадавших военных при взрыве боеприпасов в ДК под Белгородом
- Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли из «Ленкома»
- Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек
- В Думе заявили о проведении весеннего призыва по старым правилам
- «Ангарский маньяк» Михаил Попков сознался в новых убийствах
- СМИ: Минобороны Британии опровергло сообщение СМИ о поставках вертолетов Apache Киеву
- Стало известно число пострадавших военных при взрыве боеприпасов под Белгородом
- В авиакомпании заявили о гибели всех участников полета разбившегося в Непале самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru