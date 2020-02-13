Юбилейный концерт «Ночных снайперов» получил премию «Чартовой дюжины 2020»

Выступление «Ночных снайперов», которое состоялось 29 марта на сцене Ледового дворца в честь 25-летия группы, названо лучшим на национальной музыкальной премии «Чартова дюжина 2020» в номинации «Концерт».

«Я очень давно ждала победы именно в этой номинации, потому что это самое главное для музыканта - то, что вы дарите ваше время», - сказала лидер группы Диана Арбенина.

В тройку претендентов на победу в этой категории попала также группа Louna, мощно и ярко отпраздновавшая 18 мая свое десятилетие на сцене столичного клуба Adrenaline Stadium. «Наше лето - будем жечь!» - таков был девиз концерта другого номинанта, группы 25/17, который прошел 11 июня в Зелёном Театре парка имени Горького.

XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио» проходит в четверг на новой площадке «ВТБ Арена» в Москве.

