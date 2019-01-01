У лидера «Megadeth» обнаружили рак горла

57-летний гитарист и вокалист группы «Megadeth» Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностировали рак горла, передает RT.

«Лечение уже началось», — написал музыкант в Facebook.

Мастейн отметил, что из-за этой ситуации придётся отменить большинство концертов в этом году.

«Megadeth» — американская трэш-метал-группа из города Лос-Анджелес, сформированная в 1983 году. Коллектив основан гитаристом и вокалистом Дэйвом Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном после того, как Мастейн был уволен из группы «Metallica».

