«Ты пьешь красоту!»: Ревякин назвал новый альбом «Калинова моста» не злободневным

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в интервью НСН раскрыл секреты нового альбома «Дастояр» и рассказал о гостях сегодняшнего юбилейного концерта в Москве.

19-й студийный альбом группы «Калинов мост» вышел в год 60-летия Ревякина. В него вошли песни, которые по разным причинам не были записаны в 1990-е годы. Официальный релиз альбома «Дастояр» состоится 27 сентября.

«Я рад тому, что альбом выходит, что мы записали эти песни, мы очень старались. На мой взгляд, получилось создать атмосферу, которая присуща этим песням. Когда мы приступили к репетициям, я понимал, что это будет подарок мне к 60-летию, наверное, самый лучший подарок. На записи этих песен настоял мой сын. Я сопротивлялся как мог, потому что считал: раз не записались песни в то время, ну и Бог с ними. Но он молодец, настоял, а потом, когда пошел процесс, я понял, что оно того стоит. Эти песни были написаны в 1992-94 годах, но все осталось как есть, минимальная редакция. Мне хотелось оставить понимание слова именно того времени. Этот альбом направлен и в себя, и вовне. Он не злободневный, а где-то созерцательный, где-то ты пьешь красоту, которая тебя окружает, природа, реки… Тут нет такой злободневности, как в медийном пространстве, здесь больше постоянства, которое всегда с нами. Ну а название - он как-то сразу так назвался еще в незапамятные времена», - рассказал Ревякин.

В Москве 26 сентября состоится концерт, приуроченный к 60-летию музыканта. В числе его участников будут и гости: Пелагея, группа «25/17», Алексей Петрухин и ансамбль «Читинская слобода».

«Концерт посвящен моему 60-летию. Вот, наконец-то мы его сыграем в Москве, в Питере уже сыграли, там в домашней обстановке уже встретили и отметили. Придут гости, музыканты, которых я люблю, которые милостиво согласились участвовать в этом концерте. Мы просто друзья, у нас достаточно близкие отношения, сотрудничество с ними было уже не раз, поэтому такой состав. С "25/17" я спою одну песню, "Читинская слобода" — это великолепный фольклорный коллектив, они прилетят из Читы, споют казачьи песни, старообрядческие, песен четыре-пять точно они споют. Алексей Петрухин споет мою песню "Конь-огонь", а с Пелагеей мы, наверное, споем "Родную". Такой план, а как будет, - не знаю. В Питере наш концерт открывал "Аффинаж", потом мы вышли, а потом Сергей Николаевич (лидер группы "Чиж" Сергей Чиграков - прим. НСН)», - отметил Ревякин.

Музыкант также назвал фильм, который помог ему не запутаться в 1990-е и оставил «ожог на сердце» с детства на всю жизнь.

«Я был ребенком, учился тогда в третьем или четвертом классе и в деревне, в кинотеатре за пять копеек увидел фильм "Это сладкое слово – свобода!", который меня просто потряс, запомнился и врезался мне в память. Чего только в моей жизни не было, когда началась перестройка, когда мы были дезориентированы, бросались то туда, то сюда: то в белогвардейщину, то эзотерика какая-то, то еще что-то, но этот фильм отровнял меня в дальнейшем. Я помню эмоции, которые пережил, и тот ожог на сердце от этого фильма. Он прошел через все эти годы», - заключил собеседник НСН.

В середине сентября группа «Звери» представила новый альбом под названием «Фолк». Известный режиссер и сооснователь группы «Звери» Александр Войтинский сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что его удивил этот альбом, а 20-лет назад Рома Зверь не поверил бы, что придет к такому творчеству.

