Ткаченко и Кучеренко сыграли концерт на воздушном шаре

Группа «Ундервуд» объявила название своего 9 студийного альбома, выход которого запланирован на осень этого года. И не просто объявила, а провела необычную акцию под названием «Два поэта в середине лета». Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко сыграли уникальный акустический концерт прямо в корзине воздушного шара! Новый альбом будет называться «Дети портвейна», а одноимённую песню музыканты, кстати, тоже сыграли в импровизированном воздушном концерте. После концерта Владимир Ткаченко и максим Кучеренко заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и поделились впечатлениями. Подробности – только на НСН.

«Мы летели над Дмитровом на вечерней зорьке, совершенно не было холодно. Корзина, правда, маленькая, в нее поместились пилот, наш оператор, мы с Максимом и гитара. Я был сосредоточен исключительно на исполнении песен, поэтому красоту внизу меня, конечно, привлекали, но у меня не было возможности полюбоваться ими вдоволь», - признался Владимир Ткаченко.

«Впечатление, которое нами получено, незабываемо. Безусловно, созерцание и процесс вот этого кайфа нахождения в корзине воздушного шара отвлекали от концертной деятельности. Я периодически впадал в гипнотическое состояние от тог, что вижу и что переживаю. Но, тем не менее, мне кажется, что мы с Владимиром Ткаченко справились с задачей», - подчеркнул Максим Кучеренко.

На фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019» группа «Ундервуд» не только отыграет свой сет. В ночь с пятницы на субботу Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко проведут поэтическую встречу в VIP-зоне фестиваля. А в субботу, 20 июля, на Главной сцене фестиваля состоится уникальный сеанс прямой видеосвязи связи с Международной космической станцией. Солисты «Ундервуда» пообщаются с космонавтом, Героем России Олегом Артемьевым, который сейчас находится на МКС.





