Музыка
Фронтмен Rammstein ударил соотечественника локтем в лицо. Мужчина получил перелом челюсти. Дело расследует полиция.
Тилль Линдеманн подрался с соотечественником
12 июня00:03
Фронтмен немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн сломал челюсть одному из посетителей отеля «Bayerischer Hof» в Мюнхене, передает ТАСС.
54-летний житель Гамбурга в баре назойливо попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал. После этого поклонник начал оскорблять спутницу исполнителя Лану. Завязалась потасовка.
Фронтмен Rammstein ударил соотечественника локтем в лицо. Мужчина получил перелом челюсти. Дело расследует полиция.
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ТЕГИ:Rammstein