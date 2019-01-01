Музыка

Тилль Линдеманн подрался с соотечественником

12 июня00:03

Фронтмен немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн сломал челюсть одному из посетителей отеля «Bayerischer Hof» в Мюнхене, передает ТАСС.

54-летний житель Гамбурга в баре назойливо попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал. После этого поклонник начал оскорблять спутницу исполнителя Лану. Завязалась потасовка.

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Фронтмен Rammstein ударил соотечественника локтем в лицо. Мужчина получил перелом челюсти. Дело расследует полиция.

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