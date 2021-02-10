TikTok и SoundCloud помогут музыкантам деньгами

Universal Music Group (UMG) и TikTok заключили новое глобальное соглашение о компенсации артистам и авторам песен за использование их музыки в клипах блогеров. Об этом пишет Billboard.

UMG предоставит TikTok полный каталог песен и артистов. Для блогеров социальной сети это означает увеличение доступной официальной музыки, для артистов, которые сотрудничают с UMG - увеличение выплат за прослушивание и использование своих композиций.

В ноябре TikTok заключила новое лицензионное соглашение с Sony Music Entertainment, а в апреле заключила краткосрочное соглашение с Warner Music.

В главном офисе Universal Music Group TikTok считают основным хитмейкером и перспективной музыкальной площадкой. Песни, прозвучавшие в роликах блогеров из соцсети, становятся популярными, а артисты заключают выгодные контракты с лейблами.

В то же время музыкальная онлайн-платформа SoundCloud готовит новую платежную систему. Она позволит слушателям платить исполнителям напрямую.

Это решение может перевернуть всю индустрию стриминга, поскольку таким образом сервис станет первой из крупнейших стриминговых платформ, принявшей модель прямых платежей.

Сейчас SoundCloud суммирует все деньги, полученные от пользователей, и перенаправляет их наиболее популярным исполнителям. У платформы 175 млн подписчиков, которые могут платить в месяц до 10 долларов за премиум-сервис SoundCloud Go+.

Однако их деньги не обязательно пойдут именно тем артистам, которых слушают они сами. У подписчиков нет опции оставлять любимым исполнителям «чаевые» или направлять сумму подписки артистам по своему усмотрению. После перехода на новую систему оплаты такая возможность у подписчиков SoundCloud появится.

Ожидается, что о своем решении стриминговый сервис может заявить уже в конце первого квартала 2021 года.

