The Prodigy отцензурила свой самый скандальный хит Smack My Bitch Up
Британская группа The Prodigy была вынуждена изменить слова в одном из своих самых скандальных хитов Smack My Bitch Up, пишет The Independent.
Альтернативный вариант прозвучал на сцене в Лондоне. Вместо созвучной с названием трека фразы вокалист Максим произнес строчку «Change My pitchup», при этом изначально обе фразы чередовались во время исполнения композиции. Ранее общественники посчитали текст этой песни пропаганду домашнего насилия.
Сингл Smack My Bitch Up вышел в 1997 в рамках культового альбома The Fat of the Land. Ряд магазинов в США отказались продавать альбом, а ВВС выпускала в эфир только инструментальную версию трека, а Beastie Boys раскритиковали сингл.
В 2010 опрос организации PRS for Music признал Smack My Bitch Up самой скандальной песней всех времен.
В 2019 году вокалист The Prodigy Кейт Флинт покончил жизнь самоубийством на фоне депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Шесть депутатов Госдумы заболели COVID-19
- Киев заявил о начале переговоров с Италией о гарантиях безопасности для Украины
- Певец Николай Носков выступил в Барвихе
- Роспотребнадзор: Почти 75 млн россиян привились от гриппа
- Смерчи ожидаются в Сочи
- The Prodigy отцензурила свой самый скандальный хит Smack My Bitch Up
- В России учредят звание «Заслуженный работник туризма»
- Умерла игравшая мачеху в постановке «Морозко» актриса Ирина Пугаева
- Китайская Sinomach Automobile презентовала в России новый внедорожник Paladin
- Следком провел обыски в мэрии Буйнакска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru