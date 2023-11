The Prodigy отцензурила свой самый скандальный хит Smack My Bitch Up

Альтернативный вариант прозвучал на сцене в Лондоне. Вместо созвучной с названием трека фразы вокалист Максим произнес строчку «Change My pitchup», при этом изначально обе фразы чередовались во время исполнения композиции. Ранее общественники посчитали текст этой песни пропаганду домашнего насилия.

Сингл Smack My Bitch Up вышел в 1997 в рамках культового альбома The Fat of the Land. Ряд магазинов в США отказались продавать альбом, а ВВС выпускала в эфир только инструментальную версию трека, а Beastie Boys раскритиковали сингл.

В 2010 опрос организации PRS for Music признал Smack My Bitch Up самой скандальной песней всех времен.

В 2019 году вокалист The Prodigy Кейт Флинт покончил жизнь самоубийством на фоне депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».