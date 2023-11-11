Последняя песня The Beatles возглавила хит-парад Великобритании
Последняя композиция группы The Beatles «Now and Then» возглавила британский хит-парад, говорится в заявлении компании Official Charts company.
Песню официально представили 2 ноября. За 10 часов она заняла 42-е место рейтинга, а за прошедшую неделю сумела закрепиться на вершине чартов.
Благодаря новому релизу The Beatles, прекратившая существование в 1970 году, упрочила свое положение британской группы с самым большим количеством синглов на вершине хит-парадов.
За пять дней клип на последнюю песню The Beatles за набрал на YouTube более 22,5 млн просмотров и 900 тысяч лайков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Последняя песня The Beatles возглавила хит-парад Великобритании
- Военные НАТО и Швеции провели учения в небе над Эстонией
- Умер креативный директор модного дома Moschino
- ВОЗ исключила людей старше 65 лет из группы высокого риска по ковиду
- В Москве задержали безбилетника, избившего контролера на входе в метро
- Армия Израиля заняла опорные пункты ХАМАС на севере Газы
- Суд арестовал бывшего главу Хорошевского отдела СК Москвы
- СМИ: два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик»
- В Казани аферист заставил пенсионерок продать единственное жилье
- Дефицит внешней торговли Украины за год увеличился в три раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru