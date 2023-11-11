Последняя песня The Beatles возглавила хит-парад Великобритании

Песню официально представили 2 ноября. За 10 часов она заняла 42-е место рейтинга, а за прошедшую неделю сумела закрепиться на вершине чартов.

Благодаря новому релизу The Beatles, прекратившая существование в 1970 году, упрочила свое положение британской группы с самым большим количеством синглов на вершине хит-парадов.

За пять дней клип на последнюю песню The Beatles за набрал на YouTube более 22,5 млн просмотров и 900 тысяч лайков, передает «Радиоточка НСН».

