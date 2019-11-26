The Hatters собирают фотографии мам своих поклонников

The Hatters на ближайшем концерте 7 декабря в Москве организуют флешмоб. Юрий Музыченко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что акцию команда посвятит прошедшему недавно Дню матери. Подробности – только на НСН.

«По-любому мы все имеем отношение к этому празднику, поэтому и предлагаем всем поучаствовать в нашем флешмобе. Присылайте нам фотографии ваших мам, а о том, что будет дальше, узнаете на нашем московском концерте!», - сказал артист.

Фотографии можно присылать на почту hattersmama@yandex.ru.

