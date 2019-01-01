The Hatters просрочили релиз альбома из-за Кустурицы

Группа The Hatters обещала 15 июня выпустить альбом. Но вот на календаре 25 число, а альбом по-прежнему доступен только в предзаказе. Послушать можно только одну песню - «Танцы», на которую недавно ещё и вышел клип. Причина задержки – работа над сложным материалом, например, один из треков записан вместе с Эмиром Кустурицей! Юра Музыченко и Паша Личадеев под аккомпанемент трубача команды Альтаира в эфире программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» рассказали, как состоялось знакомство с Кустурицей, и поделились закулисной историей. Подробности - только на НСН.

«История нашего знакомства с Эмиром Кустурицей начинается чуть ли одновременно с историей нашей группы. Чуть ли не одно из первых выступлений – это был «разогрев» выступления Бреговича и Кустурицы в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Причем, это был знаменательный концерт, на котором они договорились выступить вместе впервые после их крупной ссоры. Простите, что раскрываю «кухню», но, на самом деле, все было не так просто: пока Брегович не покинул БКЗ, Кустурица не выходил из своей гримерки. Но, вернемся к дуэту. Во время гастролей, в одном из городов мы накидали очень красивую мелодию, чуть позже, в каком-то из последующих городов мы накидали текст. Вдруг мы поняли, что это песня про фильм Эмира Кустурицы «Жизнь, как чудо». Также мы поняли, что создание этой песни будет невозможно, если в ней не будет звучать голос режиссера этого прекрасного фильма», - признался артист.

Точная дата выхода нового альбома The Hatters пока неизвестна, зато известно, что вживую увидеть выступление команды можно на фестивале «НАШЕСТВИИ-2019». Коллектив выступит в пятницу, а точное расписание, билеты на фестиваль и все подробности можно найти на сайте nashestvie.ru. Главное приключение года состоится 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области.

