Татьяна Куртукова выступит на фестивале «Фолково»
В парке «Сокольники» пройдёт летний фестиваль нового русского стиля «Фолково». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Главным событием дня станет концертная программа, в которой артисты по‑своему переосмыслят народную музыку.
Хедлайнером фестиваля выступит Татьяна Куртукова — одна из самых ярких исполнительниц современной народной музыки. В программе также примут участие коллективы, представляющие разнообразные направления новой фолк‑сцены: «Клевер Фолк», «Полынь Folk», «Стереокоромысло», SPOKANKI, группа «Поклад» и Московский казачий хор. День начнётся с утреннего сета приглашённого диджея, а одним из самых ярких событий обещает стать хоровая битва, победителя в которой определят сами зрители.
Помимо музыкальной программы, гостей ждут разнообразные активности на весь день: мастер‑классы, фотозоны с арт‑объектами и интерактивные пространства. Фестиваль «Фолково» объединяет традиционный фольклор, современное искусство и городской фестивальный формат — это пространство, где интересно и детям, и взрослым, а русская культура предстаёт в новом, актуальном прочтении.
Ранее Куртукова рассказала RT о своём видении фолк-музыки, ответила на критику и раскрыла, в какой стране, кроме России, у неё много поклонников.
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