Талибы запретят в Афганистане музыку

В Афганистане будет запрещена музыка, поскольку это противоречит канонам ислама, сообщил официальный представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

По его словам, талибы не собираются давить на кого-то, а постараются убедить афганцев отказаться от музыки.

Он также отметил, что афганские женщины вскоре смогут вернуться к своим повседневным делам, пишет РИА Новости.

Кроме того, Муджахид гарантировал безопасность всем местным жителям, работавшим ранее на американских военных, а также пообещал, что афганцы с загранпаспортами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.

