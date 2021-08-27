Талибы запретят в Афганистане музыку
В Афганистане будет запрещена музыка, поскольку это противоречит канонам ислама, сообщил официальный представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.
По его словам, талибы не собираются давить на кого-то, а постараются убедить афганцев отказаться от музыки.
Он также отметил, что афганские женщины вскоре смогут вернуться к своим повседневным делам, пишет РИА Новости.
Кроме того, Муджахид гарантировал безопасность всем местным жителям, работавшим ранее на американских военных, а также пообещал, что афганцы с загранпаспортами смогут беспрепятственно попасть в аэропорт.
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