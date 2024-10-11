«Супердискотеку 90-х» отменили в Екатеринбурге

Концерт должен был состояться в екатеринбургском «МТС Live Холл» 3 ноября. По словам организаторов мероприятия, шоу было отменено по независящим от них причинам.

Планировалось, что в нем выступят популярные в 90-х годах ХХ века артисты. Среди них - группы «Кар-Мэн», «Мальчишник», «Отпетые Мошенники», «Стрелки», а также бывшая участница t.A.T.u. Юля Волкова и другие исполнители.

Ранее группа Placebo отменила выступления в Казахстане и Грузии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

