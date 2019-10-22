Сукачёв раскрыл новые подробности записи альбома «246»
По словам артиста, в работе над пластинкой принимало участие столько его коллег, что для того, чтобы никого не забыть, пришлось даже составить отдельный список.
Гарик Сукачёв уже совсем скоро обещает выпустить пластинку «246». Альбом готовился долго, в его записи принимали участие музыканты из разных стран. Игорь Иванович заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что музыкантов было такое количество, что, чтобы никого не забыть, пришлось завести специальный список. Подробности – только на НСН.
«Мы записывали пластинку почти три года. Это длилось довольно долго, что я уже даже несколько путаюсь, кто и где, в каком произведении, играет. Дело в том, что там довольно много инструментов, какие-то из них я узнаю, какие-то уже не узнаю. Но у меня есть список, чтобы не запутаться», - пояснил артист.
Ну а в вашем списке дел обязательно должен быть пункт «сходить на концерт Гарика Сукачёва с юбилейной программой «Go». Записываем и запоминаем: 16 ноября – Москва, ЦСКА Арена. 22 ноября – Санкт-Петербург, СК «Юбилейный».
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