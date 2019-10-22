Сукачёв раскрыл новые подробности записи альбома «246»

Гарик Сукачёв уже совсем скоро обещает выпустить пластинку «246». Альбом готовился долго, в его записи принимали участие музыканты из разных стран. Игорь Иванович заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что музыкантов было такое количество, что, чтобы никого не забыть, пришлось завести специальный список. Подробности – только на НСН.

«Мы записывали пластинку почти три года. Это длилось довольно долго, что я уже даже несколько путаюсь, кто и где, в каком произведении, играет. Дело в том, что там довольно много инструментов, какие-то из них я узнаю, какие-то уже не узнаю. Но у меня есть список, чтобы не запутаться», - пояснил артист.

Ну а в вашем списке дел обязательно должен быть пункт «сходить на концерт Гарика Сукачёва с юбилейной программой «Go». Записываем и запоминаем: 16 ноября – Москва, ЦСКА Арена. 22 ноября – Санкт-Петербург, СК «Юбилейный».

