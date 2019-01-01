Сукачев возвращает молодежь из YouTube в кинотеатры

Лучший способ для музыканта отметить собственный юбилей – концерт. В этом абсолютно уверен Гарик Сукачев. В этом году харизматичному рок-хулигану исполняется 60. По этому случаю артист вместе со своей командой готовит не просто концерт, а целое юбилейное турне с программой, получившей емкое название «GO». В том, что турне будет грандиозным, нет никаких сомнений. У Игоря Ивановича иначе просто не бывает. Например, предыдущий тур с программой «59:59» продолжался почти два года! Впрочем, сам артист подчеркнул, что анонс нового тура был далеко не единственным поводом, по которому он собрал своих друзей в одном из самых уютных кинотеатров Москвы.

«Знаете, с чем связана эта вечеринка? Многие из вас были на наших концертах «59:59», тур с этой программой длился целых два года (мы сами не ожидали, что он будет длиться так долго). За это время молодые, талантливые прекрасные режиссеры, художники, операторы, в общем – молодежь сделала много талантливых, удивительных, потрясающих работ. В центре этих работ стоим мы. Кое-где, правда, пришлось поработать артистам. И эта вечеринка, конечно, посвящена им», - сказал Гарик Сукачев, открывая вечер.

Артист добавил, что его поколению повезло больше нынешнего: тогда не было интернета и YouTube. И вот в чем, по его мнению, профит:

«У нас были кинозалы. Когда мы снимали свои первые картины, с трепетом смотрели их на большом экране. Думаю, каждому молодому режиссеру важно увидеть свою работу (пусть даже он делал ее для интернета) глазами режиссера, который снимал большое кино. Да и вообще, мы все любим смотреть кино, правда же?», - отметил Сукачев.

«Меню» киновечера оказалось очень обширным. Он начался с показа трёх клипов Сукачёва, которые снял режиссёр Константин Болгов. Первым зрители увидели полное уличной романтики видео «Танго Gitanes». Дальше был драйвовый клип «Chuya Highway». Говоря об этой работе, Сукачев извинился, что в некоторых сценах снялся с оголенным торсом, и объяснил это тем, что в студии, где проходили съёмки, было очень жарко. А еще и добавил: «надеюсь, это замотивирует некоторых зрителей пойти в спортзал. Завершил первую часть клип «Мама, прощай», снятый будто в параллельной реальности.