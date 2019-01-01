Сукачев возвращает молодежь из YouTube в кинотеатры
Артист закатил в Москве большую вечеринку, чтобы объявить о начале своего нового, юбилейного тура, а заодно показать друзьям на большом экране видео, которые обычно можно увидеть только в интернете.
Лучший способ для музыканта отметить собственный юбилей – концерт. В этом абсолютно уверен Гарик Сукачев. В этом году харизматичному рок-хулигану исполняется 60. По этому случаю артист вместе со своей командой готовит не просто концерт, а целое юбилейное турне с программой, получившей емкое название «GO». В том, что турне будет грандиозным, нет никаких сомнений. У Игоря Ивановича иначе просто не бывает. Например, предыдущий тур с программой «59:59» продолжался почти два года! Впрочем, сам артист подчеркнул, что анонс нового тура был далеко не единственным поводом, по которому он собрал своих друзей в одном из самых уютных кинотеатров Москвы.
«Знаете, с чем связана эта вечеринка? Многие из вас были на наших концертах «59:59», тур с этой программой длился целых два года (мы сами не ожидали, что он будет длиться так долго). За это время молодые, талантливые прекрасные режиссеры, художники, операторы, в общем – молодежь сделала много талантливых, удивительных, потрясающих работ. В центре этих работ стоим мы. Кое-где, правда, пришлось поработать артистам. И эта вечеринка, конечно, посвящена им», - сказал Гарик Сукачев, открывая вечер.
Артист добавил, что его поколению повезло больше нынешнего: тогда не было интернета и YouTube. И вот в чем, по его мнению, профит:
«У нас были кинозалы. Когда мы снимали свои первые картины, с трепетом смотрели их на большом экране. Думаю, каждому молодому режиссеру важно увидеть свою работу (пусть даже он делал ее для интернета) глазами режиссера, который снимал большое кино. Да и вообще, мы все любим смотреть кино, правда же?», - отметил Сукачев.
«Меню» киновечера оказалось очень обширным. Он начался с показа трёх клипов Сукачёва, которые снял режиссёр Константин Болгов. Первым зрители увидели полное уличной романтики видео «Танго Gitanes». Дальше был драйвовый клип «Chuya Highway». Говоря об этой работе, Сукачев извинился, что в некоторых сценах снялся с оголенным торсом, и объяснил это тем, что в студии, где проходили съёмки, было очень жарко. А еще и добавил: «надеюсь, это замотивирует некоторых зрителей пойти в спортзал. Завершил первую часть клип «Мама, прощай», снятый будто в параллельной реальности.
Далее зрителям показали короткометражку «Бывает» (ее режиссером также является Константин Болгов). Перед тем, как на экране появились первые кадры картины, Сукачёв, исполнивший в ней одну из двух главных ролей, напомнил, что фильм имеет возрастной ценз, и попросил родителей вывести из зала детей. Контент и правда оказался совсем не детским: здесь и нецензурная лексика, и откровенные сцены, словом, все то, что Роскомнадзор не позволяет публиковать в СМИ. Но фильм можно найти в интернете. В сеть его выложили сами авторы, так что пираты тут не причём.
Следующая и, пожалуй, самая главная видеоработа, показанная в тот вечер, это фильм-концерт, снятый во время выступления Гарика Сукачева с программой «59:59» в московском «Крокус Сити Холле». Неполная версия, всего 10 треков, зато самых забойных и берущих за душу.
Музыкант Сергей Галанин, также принимавший участие в концертах Гарика Сукачева с программой «59:59» отметил, что фильм получился, как минимум, необычным.
«Это необычно, и, в этом смысле, уже здорово. Дело в том, что Игорь Иванович любит какую-то изюминку. Кроме того, к этому видео можно применить наше любимое слово – молодёжно! И выглядим мы там так … монументально (смеется). Надеюсь, что все это было затеяно не просто так. Вообще, о себе сложно говорить. Мне кажется, это, как минимум, необычно. Это люди заметят и запомнят. При сравнении это видео будет стоят особнячком», - подчеркнул Галанин в беседе с НСН.
Актёр Михаил Ефремов видел концерт в «Крокусе» из зрительного зала, вживую. Видеоверсией он остался доволен не меньше, чем самим выступлением.
«Я был на концерте, сам концерт был обалденный! Самый красивый свет, который я видел! А я на Гариковские концерты хожу чуть не всю жизнь! И ребята, которые сняли этот концертный фильм, конечно, молодцы»,- заметил артист.
Кстати, Сукачев продолжает гастролировать с программой «59:59», так что, если вам стало интересно, что же это за «обалденный концерт», вы имеете все шансы увидеть его вживую. А тур с юбилейной программой «GO» стартует на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2019». А его ключевым концертом станет выступление на московской площадке «ЦСКА-Арена» 16 ноября.
Вишенкой на кино-музыкальном торте стал показ ещё одной короткометражки, которая называется «Забытое». Ее снял сын Гарика Сукачева Александр Королев. Ее сюжет легко узнают завсегдатаи соцсетей. Некоторое время назад на разных площадках, от Facebook до «Контакта», часто можно было встретить текст, написанный от лица мужчины, всерьез задумавшегося о разводе. Жена, с которой тот прожил 15 лет, возражать не стала, но поставила одно условие: несколько ближайших недель он должен каждый день носить ее на руках. Даже если вы знаете, чем все закончилось, этот фильм стоит того, чтобы вы его посмотрели.
Игорь Иванович, кстати, представляя молодого режиссёра, не без гордости заметил, что совсем скоро его сын приступит к съемкам другой работы. Чтобы избежать повторения проблем, с которыми съемочной группе пришлось столкнуться при работе над «Забытым» (над короткометражкой продолжительностью в 25 минут работали два года), режиссёр собирается объявить краудфандинг. Так что у каждого будет шанс сделать свой вклад в киноискусство. Проект стартует чуть ли не на днях, так что подробности последуют очень скоро. Пока известно только, что картина, для съемок которой будут собираться деньги, получила название «Курчатов».
Вместо послесловия хочется сказать вот что: многим из нас перед Днем Рождения (особенно, если предстоит праздновать красивую, круглую дату) свойственно подводить некоторые итоги и анализировать: что было сделано за обозначенное количество лет. Так вот, для Сукачева таким подведением итогов (если не за все 60 лет, то за последние годы точно), можно считать вечеринку в «Фитиле». Красивые клипы, грандиозный концерт, ярчайшая роль в кино и сын – талантливый режиссер. Юбиляру определенно есть, чем гордится.
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