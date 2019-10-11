Сукачев приглашает на юбилей

Гарик Сукачёв продолжает подготовку к грандиозным шоу, посвящённым юбилею музыканта. Игорь Иванович заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал, что праздновать 60-летие будет с размахом. На фестивале «НАШЕСТВИЕ 2019» зрители увидели лишь малую часть шоу, которое команда Гарика Сукачёва покажет в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности – только на НСН.

«В любом случае, на «НАШЕСТВИИ» публика видела только часть шоу (мы сыграли не все песни программы), зрители еще не совсем точно видели, как выглядит это шоу. Мы же, все-таки, находились на сцене фестиваля и использовали то оборудование, которое было на фестивале, например, те экраны, которые там были. Они отличаются от тех, которые мы используем на своих концертах. Огромная благодарность «НАШЕСТВИЮ» и «НАШЕМУ радио» за то, что мы смогли максимально точно воссоздать световую партитуру. Максимально, но тоже абсолютно точно, конечно же. А публика, которая придет на шоу «GO» увидит его таким, которым оно задумано. Все-таки, в рамках фестиваля оно выглядит немножко иначе», - пояснил Гарик Сукачев.

Юбилейные концерты Гарика Сукачёва пройдут 16 ноября на московской ЦСКА Арене и 22 ноября в петербургском СК «Юбилейный». А ещё скоро должен выйти и новый альбом музыканта под названием «246», поддержать выпуск которого можно на сайте Planeta.ru.

