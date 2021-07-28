Стинга перепутали с Боно (U2) и подозревают в убийстве

За расследование берутся трое жильцов дома, какие только версии самопровозглашенные детективы не выдвигают, например, один из них произносит фразу: «Есть большая вероятность, что убийцей может быть звезда мирового масштаба Стинг». «О! я знаю! Это парень из U2», - предполагает один из сыщиков.

И в следующем же кадре дверь главным героям открывает Стинг.

Премьера сериала состоится на Hulu 31 августа.

