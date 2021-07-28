Стинга перепутали с Боно (U2) и подозревают в убийстве
Вышел первый трейлер сериала «Убийства в одном здании» со Стивом Мартином, Селеной Гомес и Мартином Шортом в главных ролях.
По сюжету в доме в Верхнем Вест-Сайде происходит убийство одного из соседей. Он заходит в лифт и глядя в камеру произносит: «Примерно через 12 минут меня убьют».
За расследование берутся трое жильцов дома, какие только версии самопровозглашенные детективы не выдвигают, например, один из них произносит фразу: «Есть большая вероятность, что убийцей может быть звезда мирового масштаба Стинг». «О! я знаю! Это парень из U2», - предполагает один из сыщиков.
И в следующем же кадре дверь главным героям открывает Стинг.
Премьера сериала состоится на Hulu 31 августа.
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