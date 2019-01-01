Стал известен хедлайнер премии «Все цвета джаза»
Радио JAZZ 89.1 FM уже совсем скоро назовет лауреатов ежегодной премии «Все цвета джаза»! 25 мая 2019 года в Саду «Эрмитаж» состоится ежегодная премия «Все цвета джаза», которая в этом году обещает стать не только одним из знаковых джазовых событий, но и настоящим городским фестивалем на открытом воздухе.
Сад «Эрмитаж» соберет под крышей фестиваля и поклонников виниловой культуры. Заядлые коллекционеры привезут с собой большой багаж винила оригинальных годов выпуска в жанрах классического и современного рока, джаза, инди, металла, панка, блюза, альтернативы, гранжа, глэма и прогрессив рока.
Также в беседке Сада «Эрмитаж» преподаватели студии ArtmeUp создадут вместе с новоиспеченными учениками популярные картины из эпоксидной смолы на круглом холсте, интерьерные картины с различными силуэтами с использованием алкогольных чернил и индивидуальные брошки из уже заготовленных деревянных формочек.
Центральным событием предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях: «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года», «Фестиваль года».
Ведущими торжественного вечера в одном из самых живописных московских парков впервые станут писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением церемонию вручения премии.
Среди российских звёзд джаза в музыкальной программе фестиваля заявлены: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм».
Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»