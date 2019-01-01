Музыка

Стал известен хедлайнер премии «Все цвета джаза»

15 мая12:25

Радио JAZZ 89.1 FM уже совсем скоро назовет лауреатов ежегодной премии «Все цвета джаза»! 25 мая 2019 года в Саду «Эрмитаж» состоится ежегодная премия «Все цвета джаза», которая в этом году обещает стать не только одним из знаковых джазовых событий, но и настоящим городским фестивалем на открытом воздухе.

Сад «Эрмитаж» соберет под крышей фестиваля и поклонников виниловой культуры. Заядлые коллекционеры привезут с собой большой багаж винила оригинальных годов выпуска в жанрах классического и современного рока, джаза, инди, металла, панка, блюза, альтернативы, гранжа, глэма и прогрессив рока.

Также в беседке Сада «Эрмитаж» преподаватели студии ArtmeUp создадут вместе с новоиспеченными учениками популярные картины из эпоксидной смолы на круглом холсте, интерьерные картины с различными силуэтами с использованием алкогольных чернил и индивидуальные брошки из уже заготовленных деревянных формочек.

Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду «Эрмитаж»

Центральным событием предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях: «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года»,    «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года», «Фестиваль года».

Ведущими торжественного вечера в одном из самых живописных московских парков впервые станут писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением церемонию вручения премии.

Среди российских звёзд джаза в музыкальной программе фестиваля заявлены: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубач Вадим Эйленкриг, этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм».

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.


  

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ФОТО: Радио Джаз
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