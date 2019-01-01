Стал известен хедлайнер премии «Все цвета джаза»

Радио JAZZ 89.1 FM уже совсем скоро назовет лауреатов ежегодной премии «Все цвета джаза»! 25 мая 2019 года в Саду «Эрмитаж» состоится ежегодная премия «Все цвета джаза», которая в этом году обещает стать не только одним из знаковых джазовых событий, но и настоящим городским фестивалем на открытом воздухе.

Сад «Эрмитаж» соберет под крышей фестиваля и поклонников виниловой культуры. Заядлые коллекционеры привезут с собой большой багаж винила оригинальных годов выпуска в жанрах классического и современного рока, джаза, инди, металла, панка, блюза, альтернативы, гранжа, глэма и прогрессив рока.

Также в беседке Сада «Эрмитаж» преподаватели студии ArtmeUp создадут вместе с новоиспеченными учениками популярные картины из эпоксидной смолы на круглом холсте, интерьерные картины с различными силуэтами с использованием алкогольных чернил и индивидуальные брошки из уже заготовленных деревянных формочек.